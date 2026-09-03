Кожемяко не видит угрозы для туристов из-за акул в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не считает необходимым вводить специальные меры для защиты туристов от акул. Он рассказал Life.ru, что за всю историю региона не встречал достоверных сведений о нападениях этих хищников на людей.

Олег Кожемяко. Видео © Life.ru

«Я немножко изучаю историю Приморского края, тех времён, когда о нём начались упоминания, вот с 1860 года. И я не встречал случаев нападений акул на человека. Вот нападение тигра сколько угодно, леопардов тоже было, значит, медведей там понятно. Но вот нападение акул на человека я не встречал», — сказал Кожемяко, отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются по борьбе с акулами.

Единственный эпизод произошёл около 15 лет назад, но обстоятельства произошедшего остаются неясными. Губернатор также усомнился в том, что полученная тогда человеком травма была непосредственно связана с нападением акулы. Среди версий он упомянул удар по животному и повреждение руки моторной лодкой.

Кожемяко добавил, что акулы обитают в регионе давно. Речь, по его словам, идёт о сельдевой акуле, которая не представляет угрозы для человека. Сам губернатор заявил, что во Владивостоке и других местах края люди продолжают спокойно купаться.

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