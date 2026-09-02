«Галлюциногенная рыба» появилась у побережья Севастополя

У берегов Крыма недалеко от Севастополя всё чаще стали встречать большие стаи так называемой «галлюциногенной рыбы». Об этом рассказало «Крымское информационное агентство».

Обычно сарпа держится в водах Средиземного моря и Атлантики, но иногда заплывает и в Чёрное. Из-за необычного свойства её нередко называют рыбой с галлюциногенным сюрпризом. Предполагают, что странный эффект связан с веществами из водорослей, которыми она кормится.

К концу лета крупные косяки этой рыбы подошли к севастопольскому побережью. Особенно много их у мыса Андрея Первозванного. По данным агентства, что именно привело сарпу к берегам в таком количестве, специалисты пока объяснить не могут.

Рыбу активно замечают и сами отдыхающие, выходящие в море. Не остались равнодушными и местные чайки, проявляющие к ней явный интерес.

Отдельные особи, по имеющимся сведениям, вырастают до двух-трёх килограммов. При этом на крючок или в сеть сарпа идёт нечасто — виной тому её рацион: она питается только морскими водорослями.

Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Сахалина в рыбацкий невод угодила крупная тихоокеанская сельдевая акула. Хищницу вытащили на сушу в Охотском море, а посмотреть на редкий улов сбежались местные жители. Некоторые даже решились потрогать акулу — на ощупь она оказалась жёсткой, «как кожаный диван». По словам сахалинцев, морских хищниц в последнее время всё чаще видят у побережья.