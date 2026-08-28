«Предвестник катаклизмов»: На берег острова Комодо выбросило зловещую глубоководную рыбу

На побережье острова Комодо в Индонезии обнаружили мертвую особь сельдяного короля, пишет Daily Mail. Турист, проводивший ночь в палатке, наткнулся на четырехметровую тушу глубоководного обитателя, что спровоцировало волну паники среди местного населения.

В народе эта рыба давно считается «предвестником катаклизмов». Подобные существа почти всю жизнь проводят на глубине свыше 900 метров, крайне редко поднимаясь к поверхности. Встреча с ними в прибрежной зоне издревле воспринимается как зловещее знамение.

Однако у суеверий есть и рациональная гипотеза. Японский сейсмолог Киеси Вадацуми полагает, что подобные морские организмы обладают повышенной чувствительностью к малейшим подвижкам тектонических плит.

Поскольку данные представители фауны обитают в непосредственной близости от морского дна, они могут одними из первых фиксировать изменения в литосфере. Именно эта особенность организма, по мнению специалиста, позволяет им «предсказывать» природные катастрофы.

Пока жители Индонезии опасаются возможных бедствий, биологи изучают обстоятельства гибели редкой рыбы. Итоги осмотра помогут понять, стала ли смерть животного следствием природных процессов или локального экологического фактора.

Ранее Life.ru писал о том, как изменение температуры морей влияет на распространение морских обитателей. Учёные отмечали, что из-за потепления в акваториях всё чаще появляются виды, которые раньше не были характерны для этих районов. Так, ядовитые морские физалии всё чаще появляются на пляжах Европы.