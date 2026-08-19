Ядовитые «кораблики» добрались до пляжей Европы по аномально тёплому морю

На европейских пляжах всё чаще замечают физалий, или португальских корабликов, чьи щупальца способны оставлять болезненные ожоги. Предупреждения для отдыхающих появились, в частности, на побережье Бискайского залива во Франции и Испании, пишет Financial Times.

Эти морские организмы обычно встречаются в более тёплых водах, однако в последние годы их стали регулярно фиксировать у европейских берегов. Учёные изучают, какую роль в этом играют повышение температуры океана, течения и ветры. Прямую связь между потеплением и ростом численности физалий специалисты пока считают недостаточно изученной, хотя такой вариант считается наиболее вероятным.

Этим летом европейские моря переживают сильную тепловую волну. Исследователи World Weather Attribution подсчитали, что изменение климата добавило к температуре воды около 2 градусов в Средиземном море, 1,4 градуса в районе Бискайского залива и Пиренейского полуострова и 1,3 градуса в районе Ирландского моря и Ла-Манша. Без глобального потепления такие показатели были бы практически невозможны.

Морской эколог Джон Бруно пояснил FT, что медузы и близкие к ним организмы способны лучше многих других морских животных переносить высокую температуру, дефицит кислорода и питательных веществ. При этом физалии на самом деле не медузы, а колониальные сифонофоры.

Только на французском побережье Страны Басков за две недели зарегистрировали более тысячи контактов с португальскими корабликами. По словам исследователя Elvire Antajan, примерно каждому десятому пострадавшему после ожога требуется помощь в больнице.

Специалисты предупреждают, что трогать физалию нельзя даже после того, как её выбросило на берег: стрекательные клетки в щупальцах могут сохранять способность выделять яд.

Ранее также сообщалось, что токсичные сине-зелёные водоросли массово распространились у популярных курортов Балтийского моря и в озёрах на севере Германии. В некоторых местах власти уже запретили купание. Специалисты предупреждают, что цианобактерии способны выделять опасные токсины. Контакт с ними может вызвать аллергическую реакцию, раздражение кожи и слизистых, а при случайном заглатывании воды — тошноту и рвоту. Распространению водорослей способствовала продолжительная жара. Высокие температуры этим летом затронули сразу несколько европейских стран, включая Германию, Испанию, Францию, Италию и Грецию.