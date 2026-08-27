Учёные обрадовались тунцу, который охотился у Командорских островов

В акватории острова Беринга впервые обнаружили тихоокеанского голубого тунца. Массовое появление вида в районе Командорских островов зафиксировали сотрудники национального парка «Командорские острова».

Специалисты провели фотофиксацию необычной встречи. Сотни особей охотились у поверхности воды, собираясь в крупные косяки и выпрыгивая из моря во время погони за стаями сайры.

Ранее голубого тунца у берегов Командор документально не регистрировали. По данным сотрудников парка, это первое подтверждённое наблюдение вида в этой акватории.

Учёные связывают появление теплолюбивых рыб с изменением температуры океана. Сейчас поверхностные воды в северо-западной части Тихого океана на 1,5–2,5 градуса выше среднемноголетних значений.

Дополнительным фактором могло стать влияние Эль-Ниньо 2026–2027 годов. Из-за потепления сформировались условия, которые позволили некоторым южным видам продвинуться значительно севернее обычного ареала.

Специалисты отмечают, что появление крупного хищника может повлиять на местную экосистему. Тунцы способны менять баланс среди популяций рыб, а также воздействовать на пищевые цепочки с участием птиц и морских млекопитающих.

Учёным предстоит продолжить наблюдения, чтобы понять, станет ли появление голубого тунца у Командоров единичным случаем или новым устойчивым явлением.

Ранее Life.ru писал о том, как изменение температуры морей влияет на распространение морских обитателей. Учёные отмечали, что из-за потепления в акваториях всё чаще появляются виды, которые раньше не были характерны для этих районов. Так, ядовитые морские физалии всё чаще появляются на пляжах Европы.