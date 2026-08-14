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14 августа, 09:43

Огромная акула угодила в рыбацкую сеть у берегов Сахалина

Неожиданная встреча с морской хищницей произошла у сахалинских рыбаков: в невод недалеко от берега попалась крупная тихоокеанская сельдевая акула. Об этом сообщает SHOT.

Видео © Telegram/SHOT

Рыбу обнаружили в сетях в Охотском море и вытащили на сушу. Необычный улов привлёк местных жителей, которые собрались вокруг хищницы и даже решились её потрогать.

На ощупь акула оказалась «жестковата, как кожаный диван», поделились очевидцы. По словам сахалинцев, в последнее время морских хищниц всё чаще замечают неподалёку от побережья.

Тихоокеанская сельдевая, или лососёвая, акула действительно встречается в Охотском море и летом подходит к Сахалину. Это мощный и быстрый хищник, который охотится в том числе на лосося и сельдь.

Акула-молот по-хозяйски оттяпала половину пойманного рыбаками тунца на Сахалине
Акула-молот по-хозяйски оттяпала половину пойманного рыбаками тунца на Сахалине

В начале августа у портового города Холмска заметили акулу длиной более двух метров. Хищница подошла вплотную к берегу и напугала отдыхающих.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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