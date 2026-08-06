Зубастый патруль: Нашествие акул дошло до Сахалина

В акватории портового города Холмск на Сахалине обнаружили крупную акулу длиной свыше двух метров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Акулу заметили у Сахалина. Видео © SHOT

Морская обитательница приблизилась почти к самой кромке воды, чем сильно напугала находившихся там людей. Очевидцы предполагают, что это могла быть сельдевая акула.

Подобных особей ранее уже встречали у берегов Находки в Приморском крае более месяца назад. Вероятным фактором миграции называют резкий прогрев моря — температура поднялась примерно до 20 градусов. Такой режим привлекает животных, обычно предпочитающих более южные акватории.

Первые сигналы о приближении опасных рыб начали поступать из Владивостока в июне. Тогда они подходили к городским зонам отдыха и на глазах у посетителей разрывали добычу прямо у линии прибоя. Позднее в 50 километрах от города выловили трёхметровую особь.

В Находке за короткий срок заметили сразу несколько акул, которые без страха приближались к купающимся. Из-за сложившейся ситуации в Приморье официально завершили пляжный период, а одну из территорий отдыха рыбы фактически оккупировали.