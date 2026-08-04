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4 августа, 10:41

«Челюсти» по-сахалински: Акула устроила заплыв у пляжа, пока рядом плескались дети

На Сахалине акула почти 30 минут плавала на мелководье, пока рядом купались дети

У побережья Холмска на Сахалине заметили акулу, которая почти полчаса плавала на мелководье возле городского пляжа. В это время рядом продолжали купаться взрослые и дети. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

У городского пляжа на Сахалине заметили акулу рядом с купающимися детьми. Видео © Telegram / SakhShip

Хищную рыбу заметили у самого берега на городском пляже в Холмске. По словам очевидцев, акула находилась на мелководье около 30 минут. Несмотря на опасное соседство, многие отдыхающие не сразу обратили внимание на происходящее. Люди продолжали заходить в воду, а дети купались неподалёку от места, где плавала хищница. Очевидцы сняли необычную ситуацию на видео. На кадрах видно, как акула движется вдоль берега, пока на пляже продолжается отдых.

Акулу, «патрулирующую» порт Находки, сняли на видео
Акулу, «патрулирующую» порт Находки, сняли на видео

Ранее у южного побережья Сахалина уже замечали крупных акул. В районе Томари одна из хищниц попала в рыболовные сети: сначала она разорвала один невод, но затем запуталась во втором, после чего рыбакам пришлось вытаскивать её на берег вручную.

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Обложка © Telegram / SakhShip

Милена Скрипальщикова
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