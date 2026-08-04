«Челюсти» по-сахалински: Акула устроила заплыв у пляжа, пока рядом плескались дети

У побережья Холмска на Сахалине заметили акулу, которая почти полчаса плавала на мелководье возле городского пляжа. В это время рядом продолжали купаться взрослые и дети. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

У городского пляжа на Сахалине заметили акулу рядом с купающимися детьми. Видео © Telegram / SakhShip

Хищную рыбу заметили у самого берега на городском пляже в Холмске. По словам очевидцев, акула находилась на мелководье около 30 минут. Несмотря на опасное соседство, многие отдыхающие не сразу обратили внимание на происходящее. Люди продолжали заходить в воду, а дети купались неподалёку от места, где плавала хищница. Очевидцы сняли необычную ситуацию на видео. На кадрах видно, как акула движется вдоль берега, пока на пляже продолжается отдых.

Ранее у южного побережья Сахалина уже замечали крупных акул. В районе Томари одна из хищниц попала в рыболовные сети: сначала она разорвала один невод, но затем запуталась во втором, после чего рыбакам пришлось вытаскивать её на берег вручную.