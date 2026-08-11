Акула-молот по-хозяйски оттяпала половину пойманного рыбаками тунца на Сахалине

Огромная акула-молот объела тунца, которого рыбаки поймали у берегов Сахалина. О появлении хищницы в Невельском районе сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Огромная акула-молот объела тунца. Видео © Telegram / Amur Mash

Рыбакам удалось поднять крупную добычу, однако значительную часть рыбы съела акула, державшаяся неподалёку от лодки. По данным канала, этот вид появляется в районе уже второй год подряд на фоне прогрева морской воды.

Это не первая встреча с акулами у Сахалина нынешним летом. Неделей ранее хищницу заметили возле городского пляжа в Холмске, когда в воде находились дети. Никто не пострадал.

Ещё один подобный случай произошёл у мыса Птичий: там акула некоторое время кружила рядом с людьми, вышедшими в море на каяках.

Ранее в акватории Холмска на Сахалине заметили акулу длиной более двух метров, которая подошла почти к самому берегу. Очевидцы предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Появление таких хищников связывают с прогревом воды примерно до 20 градусов — ранее акул уже неоднократно замечали у берегов Приморья и Сахалина.