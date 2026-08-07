У побережья Владивостока заметили акулу длиной около 2,5 метра

Крупную акулу заметили у острова Русский, расположенного примерно в 36 километрах от Владивостока. По данным SHOT, морской хищник появился в бухте Филипповского и направлялся в сторону берега.

Необычную встречу снял отдыхающий, катавшийся на гидроцикле. Мужчина попытался отпугнуть хищную рыбу и увести её подальше от пляжа, однако та спокойно продолжила движение, не меняя курса.

К берегам Владивостока вновь подплыла крупная акула. Видео © Telegram / SHOT

В последние месяцы подобные случаи в Приморье происходят всё чаще. Акул регулярно замечают у Владивостока, Находки, Холмска и других прибрежных районов. Появление хищников связывают с заметным потеплением морской воды. По словам местных жителей, чаще всего встречаются представители семейства сельдевых акул, которых считают сравнительно неопасными для человека.

Тем не менее отдельные особи достигают 2,5–3 метров в длину. Одну такую акулу уже выловили в районе острова Путянин, а из-за участившихся встреч с хищниками в некоторых районах Приморья даже приняли решение досрочно завершить купальный сезон.

Ранее Life.ru писал, что из-за тёплых течений и эффекта Эль-Ниньо белые акулы всё чаще подходят к берегам Калифорнии. Учёные при этом отмечают, что хищники обычно способны отличить человека от привычной добычи и редко проявляют интерес к пловцам. Во время экспериментов акулы подплывали к людям всего на несколько метров, после чего разворачивались и уплывали.