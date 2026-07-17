Явление Эль-Ниньо превратит берега Калифорнии в фильм «Челюсти», но не всё так плохо

Калифорния готовится к самому «акульему» лету за последнее десятилетие. У побережья штата всё чаще замечают молодых белых акул, пишет The Guardian.

Хищники перемещаются на север из-за необычно тёплой воды у берегов Мексики. На миграцию повлияло мощное климатическое явление Эль-Ниньо. Молодые особи держатся недалеко от суши, где охотятся на рыбу, скатов и кальмаров. После взросления они уходят на глубину.

Учёные призвали отдыхающих не паниковать. Исследования показали, что белые акулы способны отличать человека от привычной добычи и чаще всего не проявляют к пловцам интереса.

Во время одного из экспериментов хищники подплывали на звук движущегося в воде человека, но разворачивались примерно в трёх метрах от него. Специалисты считают, что причиной редких атак может становиться ошибка при распознавании цели.

Ранее Life.ru писал, что учёные впервые сняли живых акул-домовых, также известных как акулы-гоблины, в естественной среде. Ранее исследователям чаще попадались лишь погибшие особи или животные, поднятые рыбаками с большой глубины.