Из Приморья прямо на Бали: Индонезия собралась открыть рейсы для дальневосточников

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Индонезией планируют запустить в ближайшее время. Об этом президент Индонезии Прабово Субианто заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Новые маршруты позволят жителям российского Дальнего Востока напрямую добираться до индонезийских курортов. В частности, ожидается появление в продаже рейсов из Владивостока на Бали — одно из наиболее популярных туристических направлений Индонезии.

Ранее Субианто пригласил Владимира Путина посетить республику. Говоря о развитии отношений Москвы и Джакарты, политик отметил активный характер двусторонних контактов. В частности, нынешний визит в Россию стал для него уже вторым за год.