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Опубликовано 3 сентября, 07:20

Из Приморья прямо на Бали: Индонезия собралась открыть рейсы для дальневосточников

Президент Индонезии анонсировал прямые рейсы из Владивостока

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Индонезией планируют запустить в ближайшее время. Об этом президент Индонезии Прабово Субианто заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Новые маршруты позволят жителям российского Дальнего Востока напрямую добираться до индонезийских курортов. В частности, ожидается появление в продаже рейсов из Владивостока на Бали — одно из наиболее популярных туристических направлений Индонезии.

Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто
Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто

Ранее Субианто пригласил Владимира Путина посетить республику. Говоря о развитии отношений Москвы и Джакарты, политик отметил активный характер двусторонних контактов. В частности, нынешний визит в Россию стал для него уже вторым за год.

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Милена Скрипальщикова
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