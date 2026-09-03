Из Приморья прямо на Бали: Индонезия собралась открыть рейсы для дальневосточников
Президент Индонезии анонсировал прямые рейсы из Владивостока
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Прямое авиасообщение между Владивостоком и Индонезией планируют запустить в ближайшее время. Об этом президент Индонезии Прабово Субианто заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Новые маршруты позволят жителям российского Дальнего Востока напрямую добираться до индонезийских курортов. В частности, ожидается появление в продаже рейсов из Владивостока на Бали — одно из наиболее популярных туристических направлений Индонезии.
Ранее Субианто пригласил Владимира Путина посетить республику. Говоря о развитии отношений Москвы и Джакарты, политик отметил активный характер двусторонних контактов. В частности, нынешний визит в Россию стал для него уже вторым за год.
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