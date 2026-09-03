Трутнев: На ВЭФ заключили соглашения на сумму более 6 трлн рублей

Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума. Общая сумма подписанных договоров достигла 6 трлн рублей, сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В рамках деловой программы состоялось около 1,2 тысячи встреч и 150 различных сессий. Основной массив соглашений касается инфраструктурных проектов, транспортных коридоров, энергетики и технологического сектора.

Трутнев отметил, что подобные мероприятия служат своеобразной годовой отчетностью, однако 90% результата зависит не от организации, а от текущей работы. Он также добавил: игнорировать Дальний Восток при ведении бизнеса в стране — значит упускать возможности.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Его центральная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей», а деловая программа насчитывает более 70 сессий, объединённых в пять ключевых треков: качество жизни и человеческий капитал, привлечение частных инвестиций, международное сотрудничество, технологии будущего, логистика и инфраструктура.

Главным событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием Владимира Путина, продлившееся более трёх часов. На нём присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и первый вице-премьер КНР Дин Сюэсян. Российский лидер говорил о рекордном росте ВРП Дальнего Востока, притоке частных инвестиций, общих экономических тенденциях и международном сотрудничестве. Кроме того, он прокомментировал международную обстановку и ход специальной военной операции, завершив выступление словами «мы победим».