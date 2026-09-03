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Опубликовано 3 сентября, 12:42

Трутнев заявил об участии представителей 17 недружественных стран на ВЭФ

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Представители 17 стран, которые Россия относит к недружественным, приняли участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«В форуме участвуют представители 17 недружественных стран», — сказал он на пресс-брифинге во Владивостоке.

При этом Трутнев не уточнил, о каких именно государствах идёт речь.

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Ранее президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании ВЭФ неожиданно перешёл на русский язык и произнёс поговорку «Один в поле не воин». Он отметил, что в Индонезии есть похожая мудрость о том, что тяжёлую ношу легче нести вместе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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