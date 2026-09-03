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Опубликовано 3 сентября, 07:23

«Odyn v pole ne voyn»: Лидер Индонезии удивил русским языком на ВЭФ

Лидер Индонезии Субианто заговорил на русском языке на ВЭФ

Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева/POOL

Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева/POOL

Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарной сессии ВЭФ продемонстрировал знание русского языка и обратился к аудитории с известной русской поговоркой.

Лидер Индонезии Субианто заговорил на русском языке на ВЭФ. Видео © Life.ru

«Odyn v pole ne voyn (Один в поле не воин — прим. Life.ru)», — сказал он.

Выступая перед участниками форума, индонезийский лидер неожиданно перешёл на русский язык. В своей речи он использовал знакомое выражение о том, что одному человеку трудно справиться с задачей без поддержки окружающих.

Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто
Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто

Ранее сообщалось, что Путин может посетить Индонезию по приглашению президента страны Прабово Субианто. Глава республики отметил активное развитие контактов между двумя государствами. Нынешний визит в Россию стал для него уже вторым за год.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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