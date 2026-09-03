«Odyn v pole ne voyn»: Лидер Индонезии удивил русским языком на ВЭФ
Лидер Индонезии Субианто заговорил на русском языке на ВЭФ
Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева/POOL
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарной сессии ВЭФ продемонстрировал знание русского языка и обратился к аудитории с известной русской поговоркой.
Лидер Индонезии Субианто заговорил на русском языке на ВЭФ. Видео © Life.ru
«Odyn v pole ne voyn (Один в поле не воин — прим. Life.ru)», — сказал он.
Выступая перед участниками форума, индонезийский лидер неожиданно перешёл на русский язык. В своей речи он использовал знакомое выражение о том, что одному человеку трудно справиться с задачей без поддержки окружающих.
Ранее сообщалось, что Путин может посетить Индонезию по приглашению президента страны Прабово Субианто. Глава республики отметил активное развитие контактов между двумя государствами. Нынешний визит в Россию стал для него уже вторым за год.
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