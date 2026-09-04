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Опубликовано 4 сентября, 04:36

Кобяков: ВЭФ посетили более 9,3 тыс. человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участие в Восточном экономическом форуме приняли более 9 тыс. человек. Об этом на итоговом брифинге сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

«Приняли участие более 9300 человек. Это на 13:00 статистика (06:00 мск. — Прим. Life.ru). В том числе 1200 представителей СМИ — спасибо вам, уважаемые коллеги. Более 2000 экспонентов из 78 стран, в том числе из 18 недружественных стран», — сказал он.

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Общая сумма подписанных договоров достигла 6 трлн рублей, сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. В рамках деловой программы состоялось около 1,2 тысячи встреч и 150 различных сессий. Основной массив соглашений касается инфраструктурных проектов, транспортных коридоров, энергетики и технологического сектора.

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Алена Пенчугина
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