Европа должна платить: США требуют от союзников выполнить обещание по расходам на оборону

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от союзников по альянсу первого официального отчёта о выполнении обязательств по увеличению оборонных расходов на предстоящем саммите в Анкаре. Как сообщил дипломат в интервью телеканалу Newsmax, встреча, намеченная на 7-8 июля, станет своего рода «проверкой» после прошлогоднего саммита в Гааге, где страны НАТО согласились на целевой показатель в 5% от ВВП.

«Саммит НАТО пройдёт на следующей неделе в турецкой Анкаре. Там будет первый отчёт после прошлогодней встречи в Гааге, где мы все согласились на 5%», – заявил Уитакер.

По словам постпреда, расходы США на оборону уже превышают 5% ВВП, и Вашингтон ожидает, что другие страны альянса последуют этому примеру. Дипломат также добавил, что Европа должна взять на себя ответственность за защиту своего континента конвенциональными средствами.

Достижение нового показателя, который более чем вдвое превышает прежний ориентир в 2% ВВП, было закреплено в Гааге в июне 2025 года. Согласно условиям, 3,5% ВВП должны составлять непосредственные военные расходы, а ещё 1,5% – инвестиции в гражданскую оборонную инфраструктуру и смежные сферы безопасности.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обвинил европейских союзников в том, что они подвели Вашингтон в ходе конфликта с Ираном, не предложив даже символической помощи. Тогда американский лидер перечислил Великобританию, Испанию, Италию, Францию и ФРГ, заявив, что «нас подвели».