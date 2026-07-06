Кандидат в президенты Филипп назвал госдолг Франции катастрофой

Государственный долг Франции стал одной из центральных тем выступления бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа на встрече со сторонниками в Париже. Кандидат в президенты от партии «Горизонты» предупредил, что финансовое положение республики достигло критической отметки, а выход из ситуации потребует усилий всего общества.

Филипп заявил, что задолженность является «катастрофической». По его мнению, некоторые представители правых и левых политических сил сознательно преуменьшают её значение, создавая впечатление, будто накопленные обязательства можно безболезненно перенести на будущее. Такой подход, отметил он, означает, что расплачиваться в итоге придётся следующим поколениям.

Свою программу политик якобы строит на иной модели. Он намерен сокращать дефицит бюджета одновременно за счёт уменьшения государственных расходов и более широкого распределения нагрузки между гражданами. При этом, подчеркнул Филипп, перемены должны быть справедливыми и вводиться постепенно, а не одномоментно.

В числе предлагаемых мер — отказ от повышения налогов для бизнеса, поскольку, по мнению экс-премьера, французские компании уже сталкиваются с высокой налоговой нагрузкой. Вместо этого он предлагает пересмотреть объём социальных расходов, отказаться от части налоговых послаблений и начать экономию с государственных структур, сократив их собственные траты. Он допустил увеличение участия пенсионеров в финансировании системы социального обеспечения и заявил, что многим французам придётся работать дольше.

Проблема, о которой говорил кандидат в президенты, подтверждается и официальной статистикой. По данным Национального института статистики Insee, к концу июня государственный долг Франции превысил 3,5 трлн евро, что соответствует 117,5% ВВП. По расчётам, обслуживание долга потребует 59 млрд евро в 2026 году, а к 2028 году эта сумма достигнет 77 млрд евро.

Ранее стали известны даты президентских выборов во Франции. Первый тур голосования пройдёт 18 апреля 2027 года, второй – 2 мая того же года. Таким образом, второй тур состоится за 12 дней до истечения полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона, чей срок заканчивается 14 мая.