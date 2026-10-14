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Опубликовано 14 октября, 23:11

Маск прокомментировал претензии Киева по ограничениям Starlink

Маск: Starlink не предназначен для наступательных военных действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Спутниковая связь Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач, а её использование для наступательных военных операций недопустимо. Об этом заявил владелец SpaceX Илон Маск в ответ бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову в соцсети X.

Предприниматель пояснил, что Starlink — коммерческий сервис, принадлежащий SpaceX, тогда как спутниковая система Starshield находится в собственности правительства США и под его контролем. Ограничения на скорость и использование Starshield устанавливают американские военные, а окончательное решение принимает президент страны, отметил Маск.

«Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не допускается для наступательных военных действий, поскольку для коммерческой компании это было бы неуместно», — пишет Маск.

Ранее Фёдоров сообщил о восстановлении связи Starlink на скоростях до 160 км/ч. При этом он назвал полную отмену скоростных ограничений для Starshield критически важной для обороны Украины и поблагодарил Маска за поддержку.

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Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский публично попросил американского миллиардера Илона Маска восстановить полноценную работу спутниковой связи Starlink на Украине. При этом экс-комик допустил, что причиной происходящего могли стать технические неполадки, а не намеренные действия компании. Он выразил надежду, что SpaceX восстановит работу системы, назвав такой шаг проявлением честного партнёрства.

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Тимур Хингеев
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