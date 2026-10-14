«Словно ядерный удар»: В ВСУ заявили об остановке всех операций из-за Starlink
Politico: Офицер ВСУ сравнил ограничения Starlink с ядерным ударом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские военные сравнили ограничения работы спутниковой системы Starlink с ядерным ударом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на офицера ВСУ.
«Сравнимы с ядерным ударом... Все операции приостановлены», — говорится в сообщении.
Как уточняет Politico, подразделение украинского офицера использует спутниковую связь для управления американскими беспилотниками Hornet. Радиус действия этих аппаратов достигает 150 километров. После изменения условий работы Starlink применение такой техники столкнулось с серьёзными трудностями.
Ранее Life.ru сообщал, что компания SpaceX без предупреждения ввела ограничения на использование военной версии Starlink украинскими подразделениями. Советник Зеленского Сергей Бескрестнов рассказал, что изменения затронули сервис Starshield и привели к срыву нескольких операций. По данным Financial Times, новые условия также осложнили логистику ВСУ и применение беспилотников на средних дистанциях.
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