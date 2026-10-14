«Словно ядерный удар»: В ВСУ заявили об остановке всех операций из-за Starlink

Украинские военные сравнили ограничения работы спутниковой системы Starlink с ядерным ударом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на офицера ВСУ.

«Сравнимы с ядерным ударом... Все операции приостановлены», — говорится в сообщении.

Как уточняет Politico, подразделение украинского офицера использует спутниковую связь для управления американскими беспилотниками Hornet. Радиус действия этих аппаратов достигает 150 километров. После изменения условий работы Starlink применение такой техники столкнулось с серьёзными трудностями.