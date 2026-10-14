Американская компания SpaceX ввела ограничения на скорость работы спутниковой связи Starlink, используемой украинскими войсками. Это подтвердил советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (позывной Флеш).

По словам Бескрестнова, нововведение затронуло специальный военный пакет услуг Starshield: для него установлен лимит скорости перемещения абонентских терминалов, составляющий 100 миль в час. Советник подчеркнул, что украинское военное руководство не получало заблаговременных уведомлений о введении данного технического фильтра.

Представитель Киева отметил, что внезапные ограничения привели к срыву ряда запланированных операций украинских формирований. Бескрестнов также выразил мнение, что принятые компанией меры вряд ли носят случайный характер и, вероятнее всего, обусловлены текущей политической обстановкой.

Корректировка параметров доступа произошла в тёмное время суток. По информации местной прессы, данные новшества привели к тому, что сорвалось «несколько важных миссий ВСУ». Представители киевского силового блока открыто выражают недовольство внезапной блокировкой аппаратуры. Бывший советник главы оборонного ведомства Сергей Стерненко допустил, что ограничение пропускной способности каналов инициировано Белым домом по распоряжению Дональда Трампа.