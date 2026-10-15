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Регион
Опубликовано 15 октября, 16:13

«В щепки — и побыстрее»: Премьер Эстонии размечтался об уничтожении российских НПЗ

Премьер Эстонии Михал призвал уничтожить российские НПЗ «в щепки»

Обложка © ТАСС / IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Обложка © ТАСС / IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал вновь призвал уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы. Такое заявление он сделал 15 октября в Брюсселе перед заседанием Европейского совета, пишет «Европейская правда».

«Я публично заявлял в Эстонии, что чем быстрее все российские нефтеперерабатывающие заводы и мощности, обеспечивающие возможность продажи энергоносителей, будут разнесены в щепки, тем лучше», — заявил Михал.

Свою позицию эстонский премьер объяснил тем, что доходы от продажи российских энергоресурсов, по его мнению, используются Москвой для финансирования боевых действий. При этом Михал подчеркнул, что Таллин по-прежнему считает США ключевым союзником по НАТО.

«Мы полагаемся на них. Иногда даже хорошим друзьям нужно напоминать, что правильно», — добавил премьер. Эти слова прозвучали на фоне недовольства в Европе договорённостями Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива.

Михал выступает против этой сделки не впервые. Ранее Life.ru писал, что премьер Эстонии уже призывал «разнести» российские НПЗ после договорённостей России и США по дизелю. Вашингтон объяснял заинтересованность в поставках желанием стабилизировать цены на топливо.

Песков: Киев продолжает атаковать НПЗ, противореча мирным усилиям США
Песков: Киев продолжает атаковать НПЗ, противореча мирным усилиям США

На этом фоне Владимир Зеленский 15 октября заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. Ранее США неоднократно призывали Киев прекратить такие атаки, связывая их с напряжённостью на мировом рынке дизельного топлива.

Главные заявления европейских политиков и события международной повестки — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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