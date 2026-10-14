Энергетический нокаут: Дроны-камикадзе и высокоточное оружие ВС РФ разгромили тыловые центры ВСУ

В ночь на 14 октября Вооружённые силы Российской Федерации провели массированную атаку по ключевым объектам тыловой инфраструктуры противника. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, целями стали узлы коммуникаций и энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины и нужды ВСУ.

Поражение объектов зафиксировано в Киеве, а также на территории Киевской и Харьковской областей.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. В результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Нанесённый удар был направлен на нарушение координации войск противника и срыв энергоснабжения предприятий, задействованных в ремонте и производстве военной техники.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Владимира Зеленского о попадании баллистической ракеты в киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью удара по украинской столице. Глварь киевского руководства пожаловался, что системы ПВО обнаружили приближающиеся ракеты практически на подлёте к городу, а союзники не предупредили Киев о пусках. Он также заявил о наличии разведданных, указывающих на подготовку новых атак, и сообщил о работе над пополнением запасов противоракет.