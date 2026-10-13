Зеленский заявил о попадании баллистической ракеты в ТЭЦ-4 в Киеве

Баллистическая ракета поразила киевскую ТЭЦ-4, утверждает главарь киевского руководства Владимир Зеленский. По его словам, энергетический объект стал основной целью нового удара по украинской столице.

Зеленский добавил, что системы ПВО обнаружили приближающиеся ракеты фактически на подлёте к городу. Предупреждения от партнёров не было.

«И это точно несправедливо, когда и энергетику они уничтожают, и даже предупреждений о запусках баллистики Украина не получает», — написал он в соцсетях.

По словам экс-комика, украинская разведка располагает сведениями о подготовке новых запусков баллистических ракет. На этом фоне он призвал жителей соблюдать осторожность, а также сообщил о работе над пополнением запасов противоракет для систем ПВО.

Отдельно Зеленский вновь пожаловался на отсутствие предупреждений от союзников. Он также обвинил Россию в несоблюдении предложенного президентом США Дональдом Трампом прекращения ударов по НПЗ, заявив, что Киев поддержал эту инициативу.

ТЭЦ-4 входит в число крупных теплоэнергетических объектов украинской столицы. После сообщения о попадании возникли опасения новых перебоев с электричеством.

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