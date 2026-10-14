В Киеве после массированной комбинированной атаки ракетами и беспилотниками начались перебои с электричеством. Под ударом, предварительно, оказались несколько крупных объектов энергетической инфраструктуры украинской столицы и области. Об этом сообщил Telegram-канал INSIDER UA.

Масштабный блэкаут в Киеве после комбинированной атаки попал на видео. Видео © Telegram / INSIDER UA

По данным телеграм-канала SHOT, новая волна ударов началась около 05:15 утра 14 октября. Взрывы прогремели в районе ТЭЦ-5, Трипольской ТЭС и подстанции «Киевская» возле населённого пункта Наливайковка.

Очевидцы также рассказали о сильном зареве со стороны локомотивного депо Дарница. По предварительным сведениям, в атаке применялись ракеты «Оникс» и «Циркон», а также ударные беспилотники «Герань».

Жители левобережной части Киева сообщили об отключении электричества. Кроме того, поступила информация об ударе по электроподстанции в Харьковской области. Масштабы повреждений энергетических объектов пока уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Владимира Зеленского о попадании баллистической ракеты в киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью удара по украинской столице. Глварь киевского руководства пожаловался, что системы ПВО обнаружили приближающиеся ракеты практически на подлёте к городу, а союзники не предупредили Киев о пусках. Он также заявил о наличии разведданных, указывающих на подготовку новых атак, и сообщил о работе над пополнением запасов противоракет.