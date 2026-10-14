ВС РФ повторно ударили по бизнес-центру с инфраструктурой Miratech в Киеве

Бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар.

В бизнес-центре находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что баллистическая ракета поразила киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью нового удара по украинской столице. Он добавил, что системы ПВО обнаружили приближающиеся ракеты фактически на подлёте к городу. Предупреждения от партнёров не было.