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Опубликовано 14 октября, 00:56

ВС РФ повторно ударили по бизнес-центру с инфраструктурой Miratech в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар.

В бизнес-центре находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.

Украина вновь не получила данных о пусках ракет перед взрывами в Киеве
Украина вновь не получила данных о пусках ракет перед взрывами в Киеве

Ранее Владимир Зеленский заявил, что баллистическая ракета поразила киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью нового удара по украинской столице. Он добавил, что системы ПВО обнаружили приближающиеся ракеты фактически на подлёте к городу. Предупреждения от партнёров не было.

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