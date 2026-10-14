Песков призвал не использовать Starlink в военных целях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от использования спутниковой системы Starlink в военных целях. Такое заявление представитель Кремля сделал 14 октября, комментируя сообщения о внезапных ограничениях работы сервиса на Украине.

«В целом, конечно же, было бы лучше, чтобы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами.

При этом пресс-секретарь российского лидера признался, что Кремль не располагает дополнительной информацией о произошедшем. На вопрос об ограничениях работы спутниковой связи он ответил: «Нет. Кроме того, что мы читали в СМИ, на этот счёт нам не известно».

Поводом для комментария стали заявления советника Владимира Зеленского Сергея Бескрестнова. По его словам, американская компания SpaceX без предварительного уведомления ограничила работу терминалов Starlink во время движения, что привело к срыву ряда военных операций.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск отказался разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink над территорией России. По словам Зеленского, американский предприниматель счёл подобный шаг эскалацией конфликта.