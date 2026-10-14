Без предупреждения и посреди ночи: Решение SpaceX застало украинских военных врасплох

Внезапные ограничения на работу спутниковой связи Starlink сорвали часть операций украинской армии и осложнили снабжение подразделений на передовой. Изменения вступили в силу ночью без предварительного уведомления ВСУ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Особенно серьёзные проблемы возникли при использовании беспилотников средней дальности. По данным издания, связь начинает пропадать, когда оснащённый терминалом дрон разгоняется быстрее 160 км/ч. Это мешает операторам управлять аппаратами и выполнять поставленные задачи.

Один из украинских чиновников признал, что ограничения существенно осложнили фронтовую логистику и проведение ударов на средних дистанциях. По его словам, новые условия работы оборудования стали полной неожиданностью для военных.

Ранее о действиях американской компании SpaceX сообщил внештатный советник Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов. Он утверждает, что украинские подразделения не получили никаких предупреждений об изменении параметров спутниковой сети.

В 7-м корпусе десантно-штурмовых войск ВСУ также подтвердили возникшие трудности. По данным подразделения, кратковременные обрывы соединения сделали применение части беспилотников средней дальности практически невозможным.

Причины решения SpaceX пока официально не разъяснены. По информации Reuters, компания на момент публикации не прокомментировала ограничения, затронувшие украинских военных.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении Польши прекратить финансирование Starlink для ВСУ. Глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил пересмотреть ежегодные выплаты в размере 50 миллионов долларов после решения компании Илона Маска исключить Польшу из европейского региона спутниковой связи.