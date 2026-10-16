Трамп ни при чём? Стало известно, откуда поступил приказ отрубить Starshield у ВСУ

Приказ ограничить работу военной спутниковой системы Starshield для украинской армии поступил непосредственно из Белого дома. Однако кто именно инициировал это решение, до сих пор неизвестно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и представителя одной из западных стран.

По информации агентства, руководство Пентагона получило указание сократить возможности использования спутниковой связи украинскими подразделениями. При этом высокопоставленный представитель администрации США заверил, что президент Дональд Трамп лично подобного приказа не отдавал. Кто из сотрудников Белого дома мог принять решение, источники не уточнили.

Ранее Life.ru сообщал о возобновлении работы Starshield после внезапных ограничений. По данным украинских СМИ, к 15 октября соединение на движущихся терминалах улучшилось. При этом Минобороны Украины продолжило выяснять причины перебоев и обсуждать ситуацию с американскими партнёрами.