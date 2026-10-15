Маск снова дал связь? На Украине заявили о возобновлении работы военного Starlink

Украинские военные сообщили о восстановлении работы спутниковой системы Starshield после ограничений, которые ранее осложнили использование связи во время движения. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

По данным собеседников издания, к 15 октября ситуация заметно улучшилась. Терминалы военной версии Starlink вновь начали функционировать на движущихся объектах, что подтверждается отчётами подразделений ВСУ.

Проблемы возникли в ночь на 14 октября. Тогда украинские военные обнаружили ограничения при использовании Starshield на высоких скоростях. В частности, сообщалось о потере связи при движении быстрее 160 км/ч, хотя отдельные перебои фиксировались и при меньших показателях.

Это создало сложности для применения беспилотников, которым необходима устойчивая спутниковая связь. По сообщениям украинских источников, некоторые подразделения были вынуждены отменить отдельные задания из-за нестабильной работы оборудования.

После возникновения неполадок Минобороны Украины начало переговоры с американской компанией SpaceX, властями США и партнёрами по НАТО. Военные также проверяли резервные каналы связи на случай дальнейших ограничений.

Позднее качество соединения стало улучшаться, однако первоначально установленный скоростной лимит сохранялся. Теперь источники украинского оборонного ведомства сообщают о возобновлении работы Starshield в движении.

При этом причины предыдущих ограничений ещё выясняются. Минобороны Украины продолжает контакты с партнёрами, чтобы установить обстоятельства произошедшего и избежать повторения подобных ситуаций.

Life.ru писал, что накануне украинские военные пожаловались на внезапные ограничения работы спутниковой связи Starlink, из-за которых пришлось отменить часть операций с беспилотниками. Изменения вступили в силу ночью без предварительного предупреждения и затронули прежде всего военную систему Starshield. Терминалы начали терять соединение при движении на высокой скорости, что осложнило применение дронов и снабжение подразделений ВСУ. На фоне перебоев Киев начал искать альтернативные способы связи и пытался добиться отмены ограничений через американских военных. При этом Илон Маск заявил, что коммерческая система Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач, а военная версия Starshield находится под контролем правительства США.