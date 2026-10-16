WSJ: Зеленский готов на 100 дней отказаться от ударов по НПЗ РФ ради Starlink

Владимир Зеленский готов на 100 дней приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на расширение доступа ВСУ к спутниковой связи Starlink. Возможную сделку с ним на прошлой неделе обсуждали американские сенаторы, пишет The Wall Street Journal.

По предложенной схеме Украина должна временно отказаться от атак на российские НПЗ, а взамен получить возможность использовать Starlink примерно на 300 километров вглубь территории России. Речь идёт о расширении зоны покрытия спутниковой системы, которую украинские военные применяют в том числе для управления беспилотниками.

Ранее Зеленский рассматривал другой вариант сделки с Вашингтоном. Утверждалось, что он был готов приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в обмен на дополнительные ракеты для американских зенитных комплексов Patriot.

Обсуждение нового предложения проходит на фоне перебоев в работе военной спутниковой системы Starshield. На этой неделе украинские военные столкнулись с ограничениями при использовании терминалов на движущихся объектах. Как выяснило Reuters, распоряжение об ограничениях поступило из Белого дома. При этом американская администрация официально не назвала ответственных за это решение.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Киева прекратить атаки на российские НПЗ, связав их с ростом мировых цен на топливо. Однако 15 октября Зеленский объявил о возобновлении таких ударов, объяснив решение продолжением атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. При этом ещё 14 октября Киев нарушил энергетическое перемирие, атаковав НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп назвал удары Киева по российским НПЗ позором. В интервью Newsmax американский президент обвинил Зеленского в действиях, которые, по его мнению, способствуют подорожанию топлива и наносят ущерб мировой экономике.