Президент США Дональд Трамп назвал позором удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив главаря киевского руководства Владимира Зеленского в провоцировании роста мировых цен на нефть. Свою позицию американский лидер озвучил в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем 15 октября.

Республиканец выразил недовольство тем, что украинская сторона продолжает атаковать предприятия топливной отрасли России. По его мнению, такие действия отражаются не только на Москве, но и на положении других государств, зависящих от поставок нефтепродуктов.

«Я думаю, это позор», — сказал глава Белого дома, комментируя удары Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Особенно серьёзной проблемой американский президент считает атаки на предприятия, выпускающие дизельное топливо. Он напомнил, что этот нефтепродукт необходим Соединённым Штатам и другим странам, а удары по перерабатывающим мощностям не приносят мировой экономике ничего хорошего.

Ранее Трамп неоднократно обращался к Зеленскому с требованием прекратить атаки на российские НПЗ. Американский лидер объяснял свою позицию опасениями по поводу дефицита дизеля и дальнейшего подорожания горючего.

Тем временем экс-комик в интервью Financial Times объявил о снятии ограничений на такие удары. Он утверждал, что Киев временно приостанавливал атаки по просьбе Вашингтона, однако теперь намерен продолжить их.

Ранее Life.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин не увидел существенного ущерба от последних ударов ВСУ по российским НПЗ. Выступая на форуме-съезде «Деловой России», глава государства подтвердил отдельные попадания по предприятиям, но подчеркнул, что серьёзных последствий они не вызвали.