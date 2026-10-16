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Регион
Опубликовано 16 октября, 05:39

Трамп назвал позором удары Киева по НПЗ РФ, вредящие всему миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп назвал позором удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив главаря киевского руководства Владимира Зеленского в провоцировании роста мировых цен на нефть. Свою позицию американский лидер озвучил в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем 15 октября.

Республиканец выразил недовольство тем, что украинская сторона продолжает атаковать предприятия топливной отрасли России. По его мнению, такие действия отражаются не только на Москве, но и на положении других государств, зависящих от поставок нефтепродуктов.

«Я думаю, это позор», — сказал глава Белого дома, комментируя удары Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Особенно серьёзной проблемой американский президент считает атаки на предприятия, выпускающие дизельное топливо. Он напомнил, что этот нефтепродукт необходим Соединённым Штатам и другим странам, а удары по перерабатывающим мощностям не приносят мировой экономике ничего хорошего.

Ранее Трамп неоднократно обращался к Зеленскому с требованием прекратить атаки на российские НПЗ. Американский лидер объяснял свою позицию опасениями по поводу дефицита дизеля и дальнейшего подорожания горючего.

Тем временем экс-комик в интервью Financial Times объявил о снятии ограничений на такие удары. Он утверждал, что Киев временно приостанавливал атаки по просьбе Вашингтона, однако теперь намерен продолжить их.

Трамп заявил о приостановке продажи боеприпасов союзникам США
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Ранее Life.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин не увидел существенного ущерба от последних ударов ВСУ по российским НПЗ. Выступая на форуме-съезде «Деловой России», глава государства подтвердил отдельные попадания по предприятиям, но подчеркнул, что серьёзных последствий они не вызвали.

Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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