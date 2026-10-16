Трамп заявил о приостановке продажи боеприпасов союзникам США

США решили придержать произведённые боеприпасы для собственных нужд и пока не готовы в прежнем объёме продавать их союзникам. Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что экспорт вооружений зависит от того, насколько быстро стране удастся восстановить свои арсеналы, рассказав об этом в интервью Newsmax.

Хозяин Белого дома объяснил решение необходимостью сначала обеспечить собственные потребности. Сроки возобновления поставок другим государствам он не уточнил. Трамп также обвинил администрацию Джо Байдена в чрезмерных расходах на военную поддержку Украины. По его словам, предшественник передавал Киеву вооружения на миллиарды долларов, в том числе комплексы Patriot и ракеты Tomahawk, не требуя за них оплаты.

Нынешний президент США утверждает, что изменил этот подход в отношениях с европейскими союзниками. Он потребовал, чтобы они оплачивали закупаемое американское оружие, а Вашингтон взамен поставлял им необходимые боеприпасы.

Ранее Дональд Трамп вновь раскритиковал Киев и 46-го президента США Джо Байдена. По его словам, Украина распродала все ракеты, переданные предыдущей администрацией. Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что у него имеется информация о Хиллари Клинтон и бывших президентах Бараке Обаме и Джо Байдене, которая может быть использована против них.