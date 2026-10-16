Украина продала на рынке ракеты, переданные администрацией 46-го президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп в интервью ведущему Newsmax Роберту Финнерти.

«Где деньги, которые мы направляли Украине? Байден давал им ракеты, а их продавали на открытом рынке после того, как они направлялись на Украину», — утверждает республиканец.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что у него имеется информация о Хиллари Клинтон и бывших президентах Бараке Обаме и Джо Байдене, которая может быть использована против них, что повышает вероятность преследования его политических противников, если демократы восстановят контроль над Конгрессом и попытаются объявить ему импичмент в третий раз.

«Я мог бы сделать что-нибудь, связанное с их репутацией, разрушить их репутацию. <...> У нас много информации о Сонном Джо Байдене», — сказал Трамп.

Ранее журнал Economist заявил, что Украина рискует лишиться возможности эффективно защищать критически важную инфраструктуру, если США прекратят поставки вооружений по программе PURL. Через механизм PURL Киев получает 95% ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и большую часть боеприпасов для истребителей F-16. Программа предусматривает закупку вооружений американского производства за счёт европейских стран.