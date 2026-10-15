Economist: Остановка PURL лишит Украину возможности защищать инфраструктуру

Украина рискует лишиться возможности эффективно защищать критически важную инфраструктуру, если США прекратят поставки вооружений по программе PURL. Об этом пишет журнал The Economist, указывая на зависимость украинской противовоздушной обороны от американских ракет.

По данным издания, через механизм PURL Киев получает 95% ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и большую часть боеприпасов для истребителей F-16. Программа предусматривает закупку вооружений американского производства за счёт европейских стран.

«PURL — единственное решение, которое у нас есть для защиты критически важной инфраструктуры», — признал в разговоре с журналистами украинский военнослужащий, занимающийся обеспечением противовоздушной обороны.

Как отмечает The Economist, быстро заменить американские поставки европейскими аналогами практически невозможно. Для достижения сопоставимых с США объёмов производства ракет европейским предприятиям потребуются годы.

Зависимость Киева от Вашингтона не ограничивается вооружением. Журнал обращает внимание на отсутствие у Украины полноценной альтернативы американским разведывательным возможностям и спутниковой поддержке. Сопоставимые со Starlink системы спутниковой связи, по оценке издания, имеются лишь у России и Китая.

Опасения связаны с возможным решением администрации Дональда Трампа остановить программу PURL. Ранее Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Вашингтон пригрозил заблокировать закупки американского оружия для Киева и ограничить передачу разведданных, добиваясь прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине опасаются потерять ракеты для Patriot и доступ к Starlink из-за ухудшения отношений Зеленского с Трампом. Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер отмечал, что возможное прекращение американской поддержки вызывает серьёзное беспокойство в Киеве.