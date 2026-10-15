The Atlantic: Сделка Путина и Трампа лишила Киев главной надежды на победу

Дизельная сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа фактически лишила Киев лучшей надежды на победу в конфликте. К такому выводу пришёл журналист Саймон Шустер в статье для The Atlantic, ссылаясь на настроения части окружения Владимира Зеленского.

«Если США встанут на сторону России, у Киева не останется иного выбора, кроме как отказаться от эскалации и заключить мир», — цитирует автор украинского чиновника.

По оценке автора, договорённость о закупке российского топлива позволит Москве получить дополнительные экспортные доходы и ослабит экономическое давление со стороны Вашингтона. Некоторые представители украинского руководства восприняли произошедшее не просто как очередную неудачу, а как крушение стратегии по истощению ресурсов РФ. Один из собеседников издания допустил, что при переходе США на сторону России Киеву не останется ничего другого, кроме отказа от дальнейшей эскалации и поиска мирного соглашения.

Шустер также рассказал о секретном плане под кодовым названием M&Ms, предусматривавшем массированные атаки беспилотниками на российские аэропорты. Изначальная задумка предполагала применение до тысячи дронов ежедневно, чтобы сделать работу гражданской авиации практически невозможной. Однако Зеленский пока не разрешил реализацию наиболее агрессивного варианта операции.

Вместо прямых ударов по воздушным гаваням украинские военные используют БПЛА, появление которых вынуждает временно ограничивать полёты. Кроме того, под атаки попали российские центры обработки данных, что привело к перебоям в работе ряда цифровых сервисов.

При этом журналист отмечает, что подобные действия могут оказаться недостаточными. На фоне изменения позиции Вашингтона украинским властям, по мнению одного из собеседников The Atlantic, придётся пересматривать прежние расчёты.

Ранее Life.ru рассказывал, что сделке Трампа с Путиным предшествовали неоднократные просьбы США к Зеленскому прекратить удары по российским НПЗ. По информации Axios, Вашингтон обращался к Киеву с таким требованием около шести раз. Американская сторона связывала украинские атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо, однако добиться выполнения своих пожеланий не смогла.