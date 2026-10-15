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Регион
Опубликовано 15 октября, 17:06

Сорвавшемуся с цепи Зеленскому аукнется игнорирование просьбы Трампа, заявил Киселёв

Киселёв заявил, что Зеленский игнорирует просьбу Трампа не бить по НПЗ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский демонстративно игнорирует просьбу президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое мнение выразил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

«Зеленский сорвался с цепи и в трудный для Трампа момент ведёт себя демонстративно пренебрежительно. Прямую просьбу не атаковать российские НПЗ он вызывающе игнорирует», — написал он в телеграм-канале.

При этом Киселёв подчеркнул, что ситуация может аукнуться для Зеленского куда серьёзнее прежнего скандала вокруг соблюдения дресс-кода. Он считает, что действия, совершённые наперекор Трампу, способны надолго остаться в памяти американского лидера, особенно учитывая предвыборную ситуацию в США.

Трамп договорился, Зеленский возмутился: Лавров указал на новый конфликт Киева и Вашингтона
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Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп неоднократно требовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Американский лидер выражал недовольство нежеланием Киева прислушаться к предупреждениям Вашингтона. Он объяснял свою позицию тем, что подобные действия создают угрозу дефицита дизельного топлива на мировом рынке и способствуют росту цен.

Больше новостей о международных отношениях и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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