Владимир Зеленский демонстративно игнорирует просьбу президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое мнение выразил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

«Зеленский сорвался с цепи и в трудный для Трампа момент ведёт себя демонстративно пренебрежительно. Прямую просьбу не атаковать российские НПЗ он вызывающе игнорирует», — написал он в телеграм-канале.

При этом Киселёв подчеркнул, что ситуация может аукнуться для Зеленского куда серьёзнее прежнего скандала вокруг соблюдения дресс-кода. Он считает, что действия, совершённые наперекор Трампу, способны надолго остаться в памяти американского лидера, особенно учитывая предвыборную ситуацию в США.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп неоднократно требовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Американский лидер выражал недовольство нежеланием Киева прислушаться к предупреждениям Вашингтона. Он объяснял свою позицию тем, что подобные действия создают угрозу дефицита дизельного топлива на мировом рынке и способствуют росту цен.