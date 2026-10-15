Критика Владимиром Зеленским соглашения между Россией и США о поставках дизельного топлива стала прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что подобное поведение давно стало привычным для украинского лидера.

По оценке министра, Зеленский открыто выступил против решения Вашингтона, несмотря на то что договорённость была достигнута на уровне президентов России и Соединённых Штатов.