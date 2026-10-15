Трамп договорился, Зеленский возмутился: Лавров указал на новый конфликт Киева и Вашингтона
Лавров: Зеленский бросил вызов Трампу из-за сделки США с Россией
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Критика Владимиром Зеленским соглашения между Россией и США о поставках дизельного топлива стала прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что подобное поведение давно стало привычным для украинского лидера.
По оценке министра, Зеленский открыто выступил против решения Вашингтона, несмотря на то что договорённость была достигнута на уровне президентов России и Соединённых Штатов.
Ранее Владимир Зеленский резко раскритиковал договорённость Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США. 12 октября украинский лидер предложил Вашингтону заключить аналогичную сделку с Киевом, заявив о возможности влиять на работу российских нефтеперерабатывающих заводов и движение танкеров. По данным Axios, соглашению Москвы и Вашингтона предшествовали неоднократные просьбы американской стороны к Украине прекратить удары по НПЗ. Источники издания утверждали, что Киев проигнорировал около шести таких обращений. Позднее Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что чувствует себя преданным из-за решения Трампа смягчить ограничения на российское топливо.
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