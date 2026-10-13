Володин: «Шольцев» и «Макронов» забудут вслед за Байденом

Президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший канцлер Германии Олаф Шольц со временем будут забыты так же, как экс-президент США Джо Байден. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Вот эти все «Шольцы», «Макроны» уйдут туда же, куда ушёл Байден», — заявил спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, Байден за время президентства «наворотил многое», однако после ухода с поста о нём, как считает председатель Госдумы, вспоминают всё реже.

На этом фоне политик обратил внимание на происходящее в Германии и Франции, проведя параллель между европейскими лидерами и бывшим американским президентом.

Олаф Шольц возглавлял правительство Германии с декабря 2021-го по май 2025 года. После досрочных выборов в бундестаг его на посту канцлера сменил лидер ХДС Фридрих Мерц, однако Шольц сохранил депутатский мандат, а летом 2026 года возглавил международную комиссию «Север — Юг», созданную для развития сотрудничества с государствами Глобального Юга. Эмманюэль Макрон, в свою очередь, остаётся президентом Франции и завершает второй срок перед выборами 2027 года. Осенью 2026-го французские власти сталкиваются с социальными протестами и напряжёнными бюджетными дискуссиями; в сентябре Макрон отдельно исключил новый роспуск Национального собрания до президентских выборов.

Ранее стало известно, что Макрон и Шольц в начале СВО призывали Владимира Зеленского к капитуляции.