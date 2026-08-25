Стало известно, зачем Макрон и Драги напоили Шольца по пути в Киев

Экс-глава правительства Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон напоили эс-канцлера ФРГ Олафа Шольца вином, чтобы убедить его поддержать предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Об этом бывший посол Рима в Киеве Пьер Франческо Дзадзо рассказал «Европейской правде».

Переговоры проходили в июне 2022 года во время совместной поездки европейских лидеров в Киев. Дзадзо, сопровождавший Драги, утверждает, что Шольц долго сохранял осторожность, а убеждать его начали ещё в поезде по дороге на Украину.

«Вино действительно было, и оно очень помогло», — отметил дипломат.

По его словам, до самой совместной пресс-конференции не было полной уверенности, какую позицию займёт немецкий канцлер. В итоге Шольц под вином публично поддержал предоставление Киеву статуса кандидата. Украина официально получила его 23 июня 2022 года.