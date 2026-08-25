Стало известно, зачем Макрон и Драги напоили Шольца по пути в Киев
Экс-посол Италии Дзадзо: Макрон и Драги убеждали Шольца взять Киев в ЕС под вино
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Экс-глава правительства Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон напоили эс-канцлера ФРГ Олафа Шольца вином, чтобы убедить его поддержать предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Об этом бывший посол Рима в Киеве Пьер Франческо Дзадзо рассказал «Европейской правде».
Переговоры проходили в июне 2022 года во время совместной поездки европейских лидеров в Киев. Дзадзо, сопровождавший Драги, утверждает, что Шольц долго сохранял осторожность, а убеждать его начали ещё в поезде по дороге на Украину.
«Вино действительно было, и оно очень помогло», — отметил дипломат.
По его словам, до самой совместной пресс-конференции не было полной уверенности, какую позицию займёт немецкий канцлер. В итоге Шольц под вином публично поддержал предоставление Киеву статуса кандидата. Украина официально получила его 23 июня 2022 года.
Спустя четыре года вопрос членства Киева всё ещё вызывает споры внутри ЕС. 25 августа Life.ru сообщал, что Венгрия вновь выступила против ускоренного вступления Украины, настаивая на прохождении стандартной процедуры. В Брюсселе считают, что сперва украинские власти должны разобраться с коррупцией.
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