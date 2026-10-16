Трамп призвал провести выборы на Украине и вновь раскритиковал Зеленского

Президент США Дональд Трамп выступил за проведение президентских выборов на Украине. Американский лидер считает, что голосование необходимо для дальнейшего урегулирования конфликта, а главарь киевского руководства Владимир Зеленский слишком долго занимает свой пост. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Честно говоря, я думаю, что Зеленский там уже очень долго», — сказал республиканец.

Трамп подчеркнул, что время для проведения выборов уже наступило, если Киев действительно заинтересован в достижении договорённостей.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Зеленский ранее допускал возможность организации голосования при условии прекращения огня и обеспечения безопасности избирателей. В частности, он предлагал установить перемирие продолжительностью не менее 60 дней.

Ранее Дональд Трамп допустил урегулирование украинского конфликта без участия Владимира Зеленского. Американский лидер выразил уверенность, что стороны в конечном итоге смогут достичь определённых договорённостей. Однако, по его мнению, экс-комик не будет участвовать в их заключении. Трамп объяснил свою позицию тем, что считает Зеленского незаинтересованным в мирном соглашении.