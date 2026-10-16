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Опубликовано 16 октября, 03:36

«Я не большой поклонник Зеленского»: Трамп раскритиковал экс-комика за отказ от урегулирования

Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп считает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский на самом деле не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Он не хочет урегулирования. Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет. Я не большой поклонник Зеленского», — сказал республиканец.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что критика Владимиром Зеленским соглашения между Россией и США о поставках дизельного топлива стала прямым вызовом Дональду Трампу. По его словам, подобное поведение давно стало привычным для экс-комика. По оценке министра, Зеленский открыто выступил против решения Вашингтона, несмотря на то что договорённость была достигнута на уровне президентов России и Соединённых Штатов.

Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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