Президент США Дональд Трамп считает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский на самом деле не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Он не хочет урегулирования. Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет. Я не большой поклонник Зеленского», — сказал республиканец.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что критика Владимиром Зеленским соглашения между Россией и США о поставках дизельного топлива стала прямым вызовом Дональду Трампу. По его словам, подобное поведение давно стало привычным для экс-комика. По оценке министра, Зеленский открыто выступил против решения Вашингтона, несмотря на то что договорённость была достигнута на уровне президентов России и Соединённых Штатов.