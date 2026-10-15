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Опубликовано 15 октября, 23:43

«Америка сменила сторону»: В Германии заговорили об окончании войны на Украине

Крах увидел в переходе США на сторону России признак окончания войны на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

США перешли на сторону России в конфликте на Украине после договорённостей о закупках российского дизельного топлива. Такое мнение высказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах. Об этом сообщает Clash Report, которому парламентарий дал интервью.

Крах связал свою оценку с заявлением американского лидера Дональда Трампа о планах США приобретать большие объёмы дизеля у России. По мнению депутата, такие закупки обеспечат Москве дополнительные доходы и фактически ограничат возможность Киева наносить удары по российской нефтяной промышленности.

«Мы наблюдаем окончание войны на Украине. Америка сменила сторону», — заявил Крах.

В интервью депутат также выступил за прекращение немецкой помощи Украине и получение компенсации за уже оказанную поддержку. Он назвал это позицией своей партии.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал критику дизельной сделки со стороны Владимира Зеленского прямым вызовом Дональду Трампу. Речь шла о соглашении Москвы и Вашингтона по поставкам топлива. Министр отметил, что президенты России и США достигли договорённости на своём уровне. По оценке Лаврова, Зеленский открыто выступил против решения американского руководства. Глава российской дипломатии добавил, что считает такое поведение привычным для экс-комика.

Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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