США перешли на сторону России в конфликте на Украине после договорённостей о закупках российского дизельного топлива. Такое мнение высказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах. Об этом сообщает Clash Report, которому парламентарий дал интервью.

Крах связал свою оценку с заявлением американского лидера Дональда Трампа о планах США приобретать большие объёмы дизеля у России. По мнению депутата, такие закупки обеспечат Москве дополнительные доходы и фактически ограничат возможность Киева наносить удары по российской нефтяной промышленности.

«Мы наблюдаем окончание войны на Украине. Америка сменила сторону», — заявил Крах.

В интервью депутат также выступил за прекращение немецкой помощи Украине и получение компенсации за уже оказанную поддержку. Он назвал это позицией своей партии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал критику дизельной сделки со стороны Владимира Зеленского прямым вызовом Дональду Трампу. Речь шла о соглашении Москвы и Вашингтона по поставкам топлива. Министр отметил, что президенты России и США достигли договорённости на своём уровне. По оценке Лаврова, Зеленский открыто выступил против решения американского руководства. Глава российской дипломатии добавил, что считает такое поведение привычным для экс-комика.