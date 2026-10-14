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Опубликовано 14 октября, 13:12

«Выглядит дико и больно»: Ющенко взвыл из-за дизельной сделки России и США и наехал на Трампа

Ющенко обвинил Трампа в «подпитывании российской военной машины»

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с открытым письмом и раскритиковал договорённости США с Россией по дизельному топливу. По его словам, такая торговля приносит Москве дополнительные доходы.

«Выглядит дико и больно, когда к Украине раздаются призывы остановиться, звучат наставления о том, кого нам выбирать и как жить, или когда даётся зелёный свет на торговлю российским дизелем», — написал Ющенко.

Экс-президент Украины также напомнил о Будапештском меморандуме, подписанном после отказа Киева от ядерного арсенала. Ющенко представил обязательства США по этому документу как основание для дальнейшей поддержки Украины.

«Америка взяла на себя моральное и юридическое обязательство быть нашим щитом и защитником. Разве можно сегодня <…> забыть о подписи Великой Америки под этим документом?!» — заявил он.

Поводом для обращения стала договорённость Вашингтона и Москвы по поставкам российского дизеля. Трамп ранее сообщил, что Россия поставит на американский и мировой рынки более 300 тыс. тонн топлива. Американский лидер объяснял решение необходимостью снизить цены и одновременно требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.

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На этом фоне отношения Трампа с Владимиром Зеленским заметно обострились. 10 октября американский президент заявил, что Украине стоит получить нового лидера, способного заключить сделку, а позже вновь выступил против украинских ударов по российской нефтепереработке.

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Никита Никонов
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