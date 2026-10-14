Дал задний ход: Зеленский после слов Трампа предложил американцам новые переговоры
Обозреватель Гришин связал готовность Зеленского к переговорам с критикой Трампа
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Владимир Зеленский выразил готовность в ближайшие дни возобновить переговоры с представителями США и уже направил Вашингтону соответствующие предложения. Как пишет обозреватель kp.ru Александр Гришин, украинский политик сменил риторику после резких высказываний американского президента Дональда Трампа.
По словам Зеленского, Киев поддерживает постоянный контакт с Вашингтоном, а переговорные группы продолжают общение. Украинская сторона рассчитывает найти дальнейшие пути мирного урегулирования и готова провести новые встречи в ближайшее время.
Соответствующие инициативы уже переданы спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Зеленский заверил, что Киев настроен на конструктивное взаимодействие и намерен отстаивать независимость страны.
Гришин обратил внимание на изменение позиции украинского политика на фоне сообщений западной прессы об отношении Трампа к затянувшемуся конфликту. По оценке журналиста, американский лидер всё больше воспринимает Зеленского как препятствие для достижения мирного соглашения. Обозреватель также связал перемену риторики с недовольством хозяина Белого дома, который остался без Нобелевской премии мира.
«Мы также находимся в постоянной коммуникации с американской стороной. Нужно работать на мир, нужно искать варианты правильных действий. Украина готова к встрече», — заявил он.
При этом Гришин расценил новое предложение Вашингтону как попытку Зеленского смягчить отношения с американской администрацией. Журналист напомнил о недавних разногласиях вокруг сделки США с Россией по поставкам дизельного топлива и критике, прозвучавшей со стороны Трампа.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп обвинил Зеленского в стремлении создавать проблемы США и всему миру на фоне договорённостей о поставках российского дизельного топлива. Американский лидер также заявил, что украинский политик неоднократно имел возможность завершить конфликт, но не воспользовался ею. Кроме того, Вашингтон добивался от Киева прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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