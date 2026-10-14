Дал задний ход: Зеленский после слов Трампа предложил американцам новые переговоры

Владимир Зеленский выразил готовность в ближайшие дни возобновить переговоры с представителями США и уже направил Вашингтону соответствующие предложения. Как пишет обозреватель kp.ru Александр Гришин, украинский политик сменил риторику после резких высказываний американского президента Дональда Трампа.

По словам Зеленского, Киев поддерживает постоянный контакт с Вашингтоном, а переговорные группы продолжают общение. Украинская сторона рассчитывает найти дальнейшие пути мирного урегулирования и готова провести новые встречи в ближайшее время.

Соответствующие инициативы уже переданы спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Зеленский заверил, что Киев настроен на конструктивное взаимодействие и намерен отстаивать независимость страны.

Гришин обратил внимание на изменение позиции украинского политика на фоне сообщений западной прессы об отношении Трампа к затянувшемуся конфликту. По оценке журналиста, американский лидер всё больше воспринимает Зеленского как препятствие для достижения мирного соглашения. Обозреватель также связал перемену риторики с недовольством хозяина Белого дома, который остался без Нобелевской премии мира.

«Мы также находимся в постоянной коммуникации с американской стороной. Нужно работать на мир, нужно искать варианты правильных действий. Украина готова к встрече», — заявил он.

При этом Гришин расценил новое предложение Вашингтону как попытку Зеленского смягчить отношения с американской администрацией. Журналист напомнил о недавних разногласиях вокруг сделки США с Россией по поставкам дизельного топлива и критике, прозвучавшей со стороны Трампа.