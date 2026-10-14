Зеленский прибудет в Лондон в среду на встречу с премьером Бёрнемом
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Главарь киевского руководства Владимир Зеленский посетит Лондон в среду для переговоров с британским премьер-министром Энди Бёрнемом. Перед встречей глава правительства Великобритании распорядился ускорить военные поставки Киеву и подготовить новые меры давления на Россию, сообщила канцелярия премьера.
В ближайшие недели Лондон намерен расширить военную и финансовую поддержку Украины. В частности, британские власти ускорят передачу ракет для противовоздушной обороны: на эти цели направят 10 млн фунтов стерлингов из пакета стоимостью 45 млн фунтов.
Бёрнем также поручил министрам подготовить новые санкционные меры против Москвы. Параллельно Великобритания добивается от союзников ограничений на обслуживание морских перевозок российского сжиженного природного газа.
Ранее Энди Бёрнем заявил, что Россия вмешивалась в референдум о выходе страны из Евросоюза, который состоялся в 2016 году. Это заявление может усилить дискуссию о возможном сближении Великобритании и ЕС. Он утверждал, что Brexit принёс больше вреда, чем пользы, и предлагал пересмотреть долгосрочные отношения между Лондоном и Брюсселем. В сентябре он также обвинил Россию в распространении дезинформации и объявил о создании Национального центра информационной обороны.
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