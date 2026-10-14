Ранее Энди Бёрнем заявил, что Россия вмешивалась в референдум о выходе страны из Евросоюза, который состоялся в 2016 году. Это заявление может усилить дискуссию о возможном сближении Великобритании и ЕС. Он утверждал, что Brexit принёс больше вреда, чем пользы, и предлагал пересмотреть долгосрочные отношения между Лондоном и Брюсселем. В сентябре он также обвинил Россию в распространении дезинформации и объявил о создании Национального центра информационной обороны.