Лондон вызвал посла Ирана из-за угроз безопасности Великобритании

Великобритания обвинила Иран в попытках подорвать безопасность страны и вызвала для объяснений иранского посла Сейеда Али Мусави. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.

«Попытки Ирана подорвать безопасность Соединённого Королевства и международных партнёров неприемлемы. <...> Великобритания не потерпит угроз на нашей земле», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Великобритании уточнили, что вызвали посла, чтобы ещё раз донести до Тегерана позицию Лондона. В понедельник власти королевства также ввели санкции против двух граждан Ирана. Лондон обвинил их в причастности к «враждебной деятельности» на территории других стран.