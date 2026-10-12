Лондон вызвал посла Ирана из-за угроз безопасности Великобритании
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Великобритания обвинила Иран в попытках подорвать безопасность страны и вызвала для объяснений иранского посла Сейеда Али Мусави. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.
«Попытки Ирана подорвать безопасность Соединённого Королевства и международных партнёров неприемлемы. <...> Великобритания не потерпит угроз на нашей земле», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД Великобритании уточнили, что вызвали посла, чтобы ещё раз донести до Тегерана позицию Лондона. В понедельник власти королевства также ввели санкции против двух граждан Ирана. Лондон обвинил их в причастности к «враждебной деятельности» на территории других стран.
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, по оценке Лондона, почти наверняка причастен к сентябрьскому инциденту возле американской авиабазы Фэрфорд. Глава британского правительства уже говорил о «сильных признаках» иранского следа, однако подчёркивал, что расследование продолжается. Тем временем британские правоохранители арестовали уже седьмого подозреваемого по делу об инциденте возле авиабазы.
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