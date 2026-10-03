Лондон пригрозил Ирану «пропорциональным ответом» из-за ЧП у базы ВВС США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Великобритания может ответить Ирану, если его причастность к инциденту возле авиабазы Фэрфорд будет подтверждена. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.
Премьер-министр Энди Бёрнем заявил, что Лондон считает Тегеран причастным к произошедшему. При этом расследование ещё продолжается, а окончательные выводы британские власти пока не обнародовали.
«После того как мы примем конкретные решения, мы очень тщательно рассмотрим, каким будет подходящий и пропорциональный ответ», — заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.
Как отмечает The Telegraph, одним из вариантов могут стать новые санкции против Ирана, в том числе в отношении лиц, которых британские власти сочтут непосредственно связанными с инцидентом. Сам Стритинг возможные меры раскрывать не стал, назвав расследование «крайне серьёзным».
Инцидент произошёл 27 сентября возле авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют ВВС США. Полиция задержала пятерых британцев в возрасте от 23 до 25 лет сначала по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, а позднее — в подготовке теракта. В трёх фургонах обнаружили бензин, однако взрывных устройств там не нашли.
Позднее в рамках расследования задержали 25-летнего мужчину с британским и иранским гражданством. К 3 октября и его, и первую пятёрку подозреваемых отпустили под залог, расследование продолжается.
Ещё 27 сентября британская полиция начала проверять возможную связь Ирана с инцидентом у Фэрфорда, рассматривая её как одну из нескольких версий произошедшего. На следующий день Иран отверг обвинения в причастности к событиям у авиабазы. В посольстве республики в Лондоне назвали подобные предположения «необоснованными и злонамеренными спекуляциями». Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии «иностранного следа» в инциденте, не назвав конкретное государство.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.