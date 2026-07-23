КСИР пригрозил ударами по Британии из-за атак США на Иран

Иран пригрозил нанести удар по военным объектам Великобритании после новой атаки американской авиации. В Тегеране заявили, что один из бомбардировщиков B-1 вылетел с базы RAF Fairford в графстве Глостершир.

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), самолёт использовали для нанесения удара по иранской территории.

«Любая база, используемая для нанесения ударов по территории Ирана, считается для нас законной целью», — заявила иранская сторона.

В КСИР предупредили Лондон о последствиях дальнейшей поддержки операций США. Там считают, что предоставление аэродрома делает Британию непосредственным участником эскалации.

Американские бомбардировщики уже размещались на RAF Fairford во время конфликта. Британские власти разрешали Вашингтону использовать свои объекты для ограниченных действий, которые называли оборонительными.

Новая угроза повышает риск расширения противостояния за пределы Ближнего Востока. Официальной реакции британского правительства на последнее предупреждение пока не последовало.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем разрешил США использовать британские базы для ударов по Ирану