Успехи Армии России на линии боевого соприкосновения остаются единственным действенным инструментом для укрепления переговорных позиций Москвы по украинскому конфликту. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

В комментарии NEWS.ru эксперт призвал не питать иллюзий насчёт помощи со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, о «духе Анкориджа» говорили только в России, хотя изначально идея, что геополитический противник поможет решить им же инициированную проблему, выглядела сомнительной. Хозяин Белого дома не предпринял никаких реальных шагов по украинскому треку, и сейчас ему вовсе не до этого — он поглощён кризисом вокруг Ирана.

За год в американо-российских отношениях ничего не изменилось, подчеркнул эксперт. Показательной стала короткая, 35-минутная встреча госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По мнению Блохина, столь краткие переговоры, касавшиеся не только Украины, но и Ирана, указывают на отсутствие серьёзного обсуждения: стороны лишь формально зафиксировали позиции.

Единственный путь усилить позиции Москвы за столом переговоров — это дальнейшее продвижение ВС РФ на фронте, резюмировал политолог. Иных рычагов он не видит.

Напомним, сегодня в Маниле на полях саммита АСЕАН состоялась первая за год очная встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Разговор продлился около 35 минут, инициатором выступила американская сторона. Лавров подтвердил приверженность Москвы анкориджским договорённостям, обрисовал обстановку на фронте и особо подчеркнул недопустимость продолжения оружейных поставок Украине. Стороны условились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств.